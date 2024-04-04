Культура

Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Зоя Зелинская

Актриса театра «Сатиры» Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.



«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — сказала собеседница агентства.

Информация о дате и месте прощания появится позже, пишет РИА Новости.

Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. Она проработала в Театре Сатиры 70 лет, придя в труппу в 1954 году. Актриса сыграла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Баня», «Мистерия-буфф», «А был ли Иван Иванович?», «Где мы?!...» и многих других.

Также она исполнила 35 ролей в фильмах и сериалах. Зелинская дебютировала в кино, сыграв в эпизоде знаменитой комедии «Карнавальная ночь» в 1956 году. Она снималась в картинах «Кабачок 13 стульев», «На углу у Патриарших», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и других.