Культура

Парк Тригорского проверит гостей на смекалку и интуицию

Любители загадок, головоломок и приключений уже в этом мае могут стать участниками новой квест-игры «Тайны Тригорского» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Лариса Антонова. Тригорское. Скамья (2015). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, маршрут игры проходит по мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина — по великолепному парку в английском стиле, действительно полному тайн, связанных как с Александром Пушкиным, так и с героями его произведений. Выполняя задания квеста, придётся проявить не только эрудицию, но и смекалку, а порой и интуицию. Зато всех, кто успешно пройдёт все испытания, в конце приключения ожидает приятный сюрприз.

Маршрутный лист и карту игры можно найти в кассе музея-усадьбы, уточнили в Пушкинском заповеднике. Забава рекомендована для игроков старше 12 лет. Количество её участников в любой момент времени не ограничено.