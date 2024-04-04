Культура

Съемки телепрограммы «Кто мы» пройдут в «Михайловском»

В понедельник, 13 мая, в доме А.С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» пройдут съемки телепрограммы для историко-просветительского проекта Феликса Разумовского «Кто мы». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот проект призван рассказать самой широкой аудитории о наиболее важных событиях и персонах, сыгравших ключевую роль в истории нашего Отечества, становлении и развитии российской науки и культуры. Не удивительно, что в год 225-летия Пушкина создатели решили рассказать своей аудитории о непростой, в каких-то моментах даже противоречивой и неоднозначной фигуре поэта, о его судьбе.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов Пушкинского Заповедника.

«Подобные акции важны для музея, — подчеркнули в Пушкинском Заповеднике. — Мы надеемся, что они помогут привлечь ещё больше внимания к нашему культурному наследию, к личности Пушкина, к его творчеству, во многом определившему национальное самосознание».

Съемочная группа будет работать в Михайловском во второй половине понедельника, поэтому с 14.00 дом поэта будет закрыт для посещения. Гостей Пушкинского Заповедника просят учесть это обстоятельство, планируя на завтра свой маршрут по мемориальным имениям. Музей приносит извинения своим посетителям за вынужденные неудобства и выражает надежду на понимание с их стороны.