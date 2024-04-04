Культура

Более 450 вокалистов выступят на Детском хоровом празднике в Пскове

Детский хоровой праздник пройдет в Пскове 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В этом году мероприятие пройдет на новой площадке – в Псковской областной филармонии. По традиции праздник будет посвящен Дню славянской письменности и культуры.

На одной сцене в Большом концертном зале филармонии выступят более 450 хористов – это детские хоровые коллективы из Псковской области.

Звонкие голоса юных вокалистов сольются воедино в большом сводном хоре. К 80-летию Псковской области дети исполнят гимн региона, композицию «Пусть всегда будет солнце», детские песни современных авторов и псковских композиторов: «Я нарисую этот мир» (автор Игорь Крутой), «Тарарам» (музыка Татьяны Лаптевой), «Край родной» (слова и музыка Маргариты Амирханян).

*Вход на мероприятие – только для участников и приглашенных учеников образовательных учреждений Пскова.