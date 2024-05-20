Культура

XII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут 23 мая

XII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 23 мая. Начало в 10.00 по адресу: улица Профсоюзная, 2, второй этаж, 204 кабинет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Это традиционное для библиотеки имени Курбатова мероприятие, которое ежегодно собирает всех, кто связан с сохранением и передачей традиций письменности и культуры края: филологов, историков, краеведов, библиотекарей, сотрудников музеев и культурных учреждений.

В этом году чтения пройдут в гибридном формате. В них впервые примут участие специалисты Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской, а также Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Великих Лук, Пскова.

Псковскую областную универсальную библиотеку имени Курбатова представят заведующая региональным центром по работе с редкими и ценными документами Регина Денисова, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева, заведующая отделом хранения основного фонда Лариса Лемешко и заведующая отделом развития информационных услуг и технологий Светлана Бакалова.

Речь пойдет о новых форматах работы по популяризации редкого фонда, книжных памятниках, газетном наследии и многом другом.

Подробную программу можно увидеть здесь >>>>