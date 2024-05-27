Культура

Состоялся отчетный концерт псковского районного ансамбля «Ветер перемен»

Состоялся отчетный концерт псковского районного хореографического ансамбля «Ветер перемен». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Один из самых титулованных коллективов Псковского района, обладатель общественной премии «Народное признание-2023» в номинации «Талант» выступил перед зрителем. Юные артисты продемонстрировали своё мастерство, которое накопили за истекший учебно-творческий период.

На сцене показали поставленные и профессионально исполненные номера. При этом маленькие артисты не могли скрыть волнения, что добавило выступлению неподдельных эмоций.

»Спасибо, ребята, всё было здорово! Отдельные слова благодарности – педагогу- хореографу Марине Третьяковой: в коллективе более 80 детей , и работать с ними не так просто, но когда видишь плоды своего труда в талантливых учениках – с этим ничто не сравнится! Вы воспитываете наше будущее через культуру – это ценно вдвойне! А еще хочется отметить, что этот коллектив одна большая дружная семья вместе с родителями, которые во всем поддерживают творчество детей!!! Счастья вам всем и новых творческих успехов и побед!» - дополнила Наталья Федорова.