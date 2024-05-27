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Культура

Две библиотеки Псковской области отмечены грамотами комитета по культуре

27.05.2024 13:59|ПсковКомментариев: 0

Районная библиотека Палкинского района и Красногородская центральная детская библиотека награждены почетными грамотами комитета по культуре Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награждение состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Грамоты вручила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Мероприятие состоялось в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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