Две библиотеки Псковской области отмечены грамотами комитета по культуре

Районная библиотека Палкинского района и Красногородская центральная детская библиотека награждены почетными грамотами комитета по культуре Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Награждение состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Грамоты вручила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.
Мероприятие состоялось в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.