Итоги конкурса «Талантливые и перспективные» подвели в Псковской областной библиотеке

Победителей конкурса «Талантливые и перспективные» наградили в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 27 мая в рамках празднования Всероссийского дня библиотек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дипломы победителям вручила врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.
Гран-при XIII Областного конкурса «Перспективные и талантливые» вручили библиотекарю Новоржевского района Оксане Новиковой.
Грамоты лауреатов конкурса в разных номинациях были вручены библиотекарю Краснопограничненской сельской библиотеки Гдовского района Екатерине Николаевой, библиотекарю центральной районной библиотеки Невельского района Анне Решетниковой, библиотекарю красногорской центральной детской библиотеки Татьяне Сергеевой.
Специальными дипломами конкурса отметили Галину Ковалеву, Алену Эйсман, Дарью Земскую, Юлию Калинину, Лолиту Баранову.