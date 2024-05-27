Культура

Институт развития интернета направит около половины бюджета 2024 года на сериалы

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запланировал бюджет в размере 18,3 млрд рублей на поддержку контента в 2024 году, примерно половина этих средств будет направлена на поддержку создателей российских сериалов. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на Российском интернет-форуме (РИФ-2024).

«В этом году бюджет Института развития интернета составляет 18,3 млрд рублей, из которых примерно половина будет вложена в сериалы, а все остальное - это контент для блогосферы и игровые проекты», - сказал он.

В 2023 году на поддержку контента ИРИ закладывал 20,7 млрд рублей, в 2022 году - 19 млрд рублей (с учетом суммы, оставшейся с 2021 года), в 2021 году - 10 млрд, пишет ТАСС.