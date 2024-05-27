Культура

Научные сотрудники Псковского музея выступили на конференции в Петербурге

Научные сотрудники Псковского музея-заповедника выступили на конференции «Военное дело и фортификация Древней Руси» в Санкт-Петербурге в Институте истории материальной культуры РАН 23-25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Конференция была посвящена 95-летию выдающегося археолога, крупнейшего специалиста в области военного дела и фортификации Древней Руси Анатолия Кирпичникова.

Конференция призвана объединить на своих площадках историков и археологов, занятых изучением военного дела и фортификации, для обмена опытом в применении новых методов и подходов в исследованиях. Также коллективно ученые смогут определить новые задачи в изучении, сохранении и использовании археологического наследия, связанного с военным делом и фортификацией.

«Так как Псковская земля – богатое пространство с точки зрения военного дела и фортификации, от Псковского музея на конференции выступили старшие научные сотрудники исторического отдела Алексей Яковлев и Татьяна Закурина. Их доклады посвящены результатам археологического изучения Персей (южной крепостной стены) и Гребли (рва перед Персями) псковского Крома, а также Варлаамовской башни Окольного города», - рассказали в музее.

Осенью 2024 года запланировано издание сборника материалов конференции.