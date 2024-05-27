Культура

Более 200 млн рулей выделено на ремонт детской школы искусств в Пушкинских Горах

Более 200 миллионов рулей выделено на ремонт детской школы искусств имени Семена Гейченко в Пушкинских Горах по программе развития сельских территории. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году ведутся глобальные работы по ремонту детской школы искусств имени Гейченко, а также по ремонту культурно-досугового центра в Пушкинских Горах. На эти работы привлекли более 200 миллионов федеральных средств. Уже в течение двух лет идет благоустройство общественной территории. Мы надеемся, что до конца года эти работы будут завершены», - сказала Ольга Тимофеева.

Заместитель губернатора отметила, что были некоторые проблемы с подрядчиком, но сейчас все идет по дорожной карте.