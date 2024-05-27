Культура

Первая смена летних школьных лагерей открылась во Дворе Постникова

Открытие первой смены летних школьных лагерей прошло во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 4 июня. Музейные сотрудники подготовили масштабную командную квест-игру по произведениям А. С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На шести площадках команды соревновались между собой в ловкости, меткости, рассудительности и, конечно, знании сказок Александра Пушкина. «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке» – на этих произведения гения выросли наши родители и мы, а теперь растут наши дети, отметили в музее.

«Приглашаем смены летних лагерей на программы Псковского музея», - обратились к псковичам в учреждении. Подробности по телефонам: +78112292259, +79113580816.