Культура

Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня

Центральная городская библиотека Пскова 14 июня в 17.00 приглашает на открытие выставки фотографии Александра Павлова «Псковские рифмы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

В экспозиции представлено 25 работ, которые отражают святыни и древности Пскова, его природу и заповедные места. Все работы были сделаны в разное время года и в разных исторических местах города и его окрестностей, но всех их объединяет одно - настроение мастера, вдохновляющее на положительные мысли, заметили в библиотеке. Автор рассказывает о своем городе, о мифологическом, призрачном, торжественном Пскове.

«Саша - эстет, не жаждущий "продвижения" в привычном для нас смысле этого слова, свои работы в социальных сетях не публикует и крайне редко выносит их на суд зрителей», - рассказывают друзья фотографа.

«Фотографии Александра Павлова сродни визуальной поэзии, они изящны и призрачны, они рифмуются друг с другом, совпадают и перекликаются. Они, как отражения, точны и убедительны, поскольку повторяют и множат свет и цвет. Зачаровывает отражение ветки на стене белокаменных псковских палат, храма в ночном небе или "плывущих по небу берез". Фотографии-отражения, на которых предстают узоры листьев, деревьев, камней можно сравнить с сонатами или сонетами, в них - идеализация природы и живописной архитектуры, граничащая с одухотворенностью», - рассказали в библиотеке.

Выставка будет работать до 12 июля.

«Забудьте о реальности… Посмотрите на то, чем, по сути, являются фотографии – соединение форм и цвета, оттенков и форм, и позвольте им занять центральное место. Они содержат множество творческих идей и сюжетов», - сообщает фотограф.

Александр Павлов родился в городе Невель в 1957 году. По первому образованию – инженер радиосвязи (Ленинградский электротехнический институт связи имени М. А. Бонч-Бруевича), по второму – филолог (ПГПИ имени С. М. Кирова).

В разные годы работал на псковском телевидении, в квартире-музее В. И. Ленина в Пскове, и в Псковском театре кукол.

Занимается фотографией с 2009 года. Пишет стихи. Является представителем художественного андеграунда Пскова.