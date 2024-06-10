Культура

Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет

За пять послевоенных лет в Псковской области дали 1581 концерт, 2226 спектаклей, культурные мероприятия посетили 472 729 зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве региона.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Послевоенные годы были сложными, трудоемкими – приходилось восстанавливать дома, дороги, выстраивать заново здания школ и больниц. Но даже в таких условиях очень большое внимание уделялось искусству», - отметили в архиве.

Итоги пятилетки в сфере искусства в Псковской области подводили в 1949 году. Сотрудники архива обращают внимание на сноску в документе: «снижение количества спектаклей в области в 1949 году объясняется расформированием театра кукол».

«Даже эти цифры вызывают особое уважение к сотрудникам учреждений культуры, работавших в те дни в Псковской области», - добавили в архиве.