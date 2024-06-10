Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ПЭМЗ ищет сотрудников
творог правда и мифы
оксана филиппова интервью
на пороге перезагрузки
выход есть профилактика суицида
михайловское 60 тысяч гостей
Кабельный потенциал
ковать кадры пока горячо
где в Пскове получить права
ENERGY кешбэк-игра
кадры решают всё
топ заведений для выпускников
обзор
 
 
 
ещё Культура 10.06.2024 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024 17:420 Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет 10.06.2024 17:360 Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина 10.06.2024 17:000 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня 10.06.2024 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024 12:440 Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет

10.06.2024 17:42|ПсковКомментариев: 0

За пять послевоенных лет в Псковской области дали 1581 концерт, 2226 спектаклей, культурные мероприятия посетили 472 729 зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве региона. 

Фото: Государственный архив Псковской области

«Послевоенные годы были сложными, трудоемкими – приходилось восстанавливать дома, дороги, выстраивать заново здания школ и больниц. Но даже в таких условиях очень большое внимание уделялось искусству», - отметили в архиве. 

Итоги пятилетки в сфере искусства в Псковской области подводили в 1949 году. Сотрудники архива обращают внимание на сноску в документе: «снижение количества спектаклей в области в 1949 году объясняется расформированием театра кукол».

«Даже эти цифры вызывают особое уважение к сотрудникам учреждений культуры, работавших в те дни в Псковской области», - добавили в архиве.

Теги: #архив
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 5 человек
10.06.2024, 18:000 Сотрудник требуется на муниципальную должность в администрацию Великих Лук 10.06.2024, 17:500 Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд 10.06.2024, 17:420 Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет 10.06.2024, 17:360 Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина
10.06.2024, 17:350 Выездную диспансеризацию населения проведут в псковском микрорайоне Корытово 10.06.2024, 17:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 июня 10.06.2024, 17:270 Спортсменки из Пскова привезли два «серебра» с соревнований по джампинг-фитнесу в Москве 10.06.2024, 17:260 Интерактив: Пропавшая «четверка»
10.06.2024, 17:190 Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня 10.06.2024, 17:110 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля 10.06.2024, 17:110 О подготовке к экзамену по литературе рассказала стобалльница из Великих Лук 10.06.2024, 17:000 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня
10.06.2024, 16:590 Молодежь Псковской области может стать участником Семейного арт-квартала в Крыму 10.06.2024, 16:560 Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры 10.06.2024, 16:461 Боровики выросли на могилах в Невельском округе 10.06.2024, 16:420 Качество воды на пляжах в Великих Луках и лагере «Космос» не соответствует СанПиН
10.06.2024, 16:400 Иван Белугин о комплексном подходе к догазификации Локни 10.06.2024, 16:230 Бактерии сальмонеллы выявили в куриных полуфабрикатах псковского производителя 10.06.2024, 16:070 Участников встречи воздухоплавателей напутствовали в Великих Луках  10.06.2024, 15:510 Центр досуга и коммуникации появится в Локне
10.06.2024, 15:370 День фермера отмечается 10 июня в России 10.06.2024, 15:340 Пенсионерка из Пскова стала жертвой мошенников и перевела им около 10 млн рублей 10.06.2024, 15:311 Неизвестные разрисовали стену подземного перехода в Великих Луках 10.06.2024, 15:240 Более 7 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в мае
10.06.2024, 15:090 Более 40 аэростатов поднимутся в небо Великих Лук 10.06.2024, 15:090 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение. ВИДЕО 10.06.2024, 15:040 Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках 10.06.2024, 15:030 В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
10.06.2024, 14:530 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни. ВИДЕО 10.06.2024, 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024, 14:340 Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы 10.06.2024, 14:320 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком
10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе 10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО 10.06.2024, 14:250 Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно
10.06.2024, 14:160 Дорожную коммунальную технику на 10 миллионов рублей закупят в Локнянском округе 10.06.2024, 14:130 Более 100 новых квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома уже в следующем году 10.06.2024, 14:110 Подросток упал с пешеходного моста через железнодорожные пути в Дно 10.06.2024, 14:000 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение
10.06.2024, 13:530 До +25 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 июня 10.06.2024, 13:370 Кем быть, или Путь к своему предназначению 10.06.2024, 13:290 В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия 10.06.2024, 13:190 Полицейские обеспечили охрану правопорядка на футбольном матче в Великих Луках
10.06.2024, 13:100 18 домов в Локнянском округе подключили к природному газу - Иван Белугин 10.06.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 12:480 Копии учредительных документов юрлица можно получить онлайн 10.06.2024, 12:460 Пушкинский праздник: что опубликовали псковичи в соцсетях
10.06.2024, 12:440 Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России 10.06.2024, 12:420 Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, заявили в Минэкономразвития 10.06.2024, 12:361 Больницы и МФЦ хотят разрешить бесплатно размещать в исторических зданиях 10.06.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса
10.06.2024, 12:270 Экскурсию по местам съемок фильмов в Пскове проведут 22 июня 10.06.2024, 12:211 Военнослужащие устроили концерт на субботнике в псковской Черёхе 10.06.2024, 12:180 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 12:170 Саперы обезвредили снаряды времен войны в Великолукском районе
10.06.2024, 12:120 Чемпион России из Тулы заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 10.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 июня 10.06.2024, 11:540 Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закрыли для транспорта
10.06.2024, 11:440 Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного тракториста в Великолукском районе 10.06.2024, 11:330 Псковичка стала призером соревнований «День прыжков» в Москве 10.06.2024, 11:210 Женские височные кольца нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 10.06.2024, 11:110 Подозреваемых в преступлениях мужчин разыскивают в Псковской области
10.06.2024, 11:000 Веранда горела в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Пскове 10.06.2024, 10:500 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса 10.06.2024, 10:480 «Псковские драконы» завоевали медали на Петровском гребном марафоне 10.06.2024, 10:410 Мужчина погиб при возгорании дома на две семьи в Опочке
10.06.2024, 10:360 Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий 10.06.2024, 10:330 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни 10.06.2024, 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 10.06.2024, 10:110 На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана
10.06.2024, 09:570 Около 600 выпускников сдавали информатику и устную часть иняза в Псковской области 10.06.2024, 09:460 Россиян ждет сокращенная рабочая неделя 10.06.2024, 09:350 Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»  10.06.2024, 09:280 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru