Культура

Чиновники пытаются через суд добиться реставрации старинного жилого дома в Пскове

Ремонта и реставрации жилого дома №11а на улице Воровского в Пскове добивается комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

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Жилой дом – объект культурного наследия регионального значения XIX-XX веков. При этом собственники дома не исполняют требования к его сохранению, подчеркнули в комитете.

В связи с этим представители органа исполнительной власти обратились в городской суд с исковым заявлением, чтобы обязать собственников дома провести работы по ремонту и реставрации.