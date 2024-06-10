Культура

Десятый театральный фестиваль пройдет на территории дома-музея Довлатова в Пушкинском заповеднике

Десятый театральный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдет с 11 до 15 июля на открытой площадке в доме-музее писателя Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района.

Фото: «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» / «ВКонтакте»

На фестивале покажут шесть игровых спектаклей; аудиоспектакль променад о Пушкинских Горах; анимационный спектакль; интерактивный спектакль на Савкиной Горке, а также проведут шесть творческих встреч с деятелями культуры и лидерами общественного мнения; два круглых стола; два мастер-класса новых театральных технологий, организуют выставки современных художников и дизайнеров и два фуршета.

Фестиваль проходит на территории дома-музея Довлатова в Пушкинском заповеднике с 2014 года. Организаторы заявляют, что основная идея - изучение и демонстрация искусства в русском ландшафте. Живыми декорациями выступают «псковские дали», и на земле, на которой А. С. Пушкин написал около ста произведений, современные театры играют спектакли, писатели читают литературные произведения, проходят дискуссии.