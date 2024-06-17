Культура

Аналог «Пушкинской карты» для участников СВО готовят в России

Минкультуры, Минцифры и фонд «Защитники Отечества» готовят проект по организации бесплатных посещений участниками специальной военной операции и членов их семей учреждений культуры (театры, филармонии, цирки, музеи, кинозалы). Его концепция должна быть подготовлена к 1 июля, а к октябрю 2024 года проработаны технические и цифровые аспекты проекта, говорится в письме Минкультуры первому заместителю председателя комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

Фото Александра Елисеева

«В полной мере разделяя позицию о важности и особой актуальности проблемы социокультурной реинтеграции участников СВО, Минкультуры готово в рамках своих полномочий оказать содействие в разработке и реализации соответствующей программы», — сообщается в письме.

В обращении Яны Лантратовой в Минкультуры предлагалось реализовывать эту программу как аналог «Пушкинской карты». Это федеральный проект для молодежи 14-22 лет, которые получают на такие карты по 5 тысяч рублей и могут потратить их на культурный досуг. Депутат предложила назвать проект «Верещагинской картой» и определить номинал карт для участников и ветеранов СВО в 15 тысяч рублей, пишут «Известия».

«Одним из ключевых факторов успешной ресоциализации и возвращения в мирную жизнь для любого человека является поддержка собственного культурного уровня, а также нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Этому способствует посещение музеев и выставок, концертов классической и народной музыки, театральных постановок», — говорилось в ее обращении в Минкультуры.