Культура

Песня великолукских музыкантов стала саундтреком к документальному фильму о войне

Документальный фильм «Дорогами памяти: Московское ополчение» выйдет на историческом канале «365 дней ТВ» 22 июня, в День памяти и скорби, в 20.00. В музыкальном сопровождении фильма заглавной темой выбрана песня «Перед боем» великолукской группы V.V. and BanD, сообщили Псковской Ленте Новостей музыканты.

Фото: V.V. and BanD

В передаче рассказывается история 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, образованной в октябре 1941 года для защиты столицы. Добровольцы-москвичи позже воевали на Северо-Западном фронте, громили немецкую группу армий «Север», участвовали в Псковско-Островской операции, освобождали Ригу (Латвия) и Тарту (Эстония).

Как рассказал лидер группы V.V. and BanD Василий Виноградов, песню «Перед боем» коллектив регулярно исполняет примерно с 2005 года: «Мы по-своему продолжаем строки легендарной "От героев былых времён", написанной ещё в далёких 70-х. Память о тех тяжелейших годах и героических людях будет жива до тех пор, пока о них, в том числе, поют. Вот мы и поём».

«Мне на глаза попалось концертное видео, где ребята исполняли "На безымянной высоте" в стенах Великолукского краеведческого музея в прошлую годовщину начала Великой Отечественной войны. Я поинтересовалась, есть ли у группы что-то своё на военную тематику, а мне в ответ прислали эту песню - "Перед боем". Дослушав до первого припева, для себя уже все решила и видела кадры будущего фильма под эти слова», – поделилась сценарист и ведущая передачи Ольга Трегубенко.

Напомним, День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, в Украине и в Белоруссии в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Добавим, группа V.V. and BanD из Великих Лук приходила в гости на «Квартирник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).