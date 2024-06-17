Культура

День открытых дверей проведут в главном здании Псковского музея 22 июня

День открытых дверей проведут в экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 22 июня в День памяти и скорби. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также 22 июня в 13:00 состоится сборная экскурсия по экспозиции. В ходе экскурсии участники узнают о героических страницах истории Псковщины и вкладе псковичей в дело Победы. Справки и запись по телефону: +78112663311.

«Обращаем внимание, что с 13:00 до 14:00 вход в экспозицию будет ограничен из-за проведения мероприятия!» - подчеркнули в музее.