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Культура

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Псковской области

25.06.2024 12:56|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона состоятся концерты.

Открывает череду выступлений Псков. Праздничный концерт пройдет 30 июня в 17.00 на Октябрьской площади.

Также концерты пройдут:

  • 1 июля в 19.00, Великие Луки, Петровский вал;
  • 2 июля в 18.00 на стадионе (вблизи улицы Комарова, 25) в Палкино;
  • 3 июля в 18.00 в Гдове на Городской площади;
  • 4 июля в 18.00 на площади Победы в Печорах;
  • 5 июля в 18.00 в Пыталово на площадке перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чеховская, дом 1);
  • 6 июля в 18:30 в Порхове, Парк культуры и отдыха;
  • 7 июля в 17.00 в Опочке на Военном стадионе (улица Стадионная, 2);
  • 8 июля в 18.00 в Стругах Красных на продуктовом рынке (улица Советская, 16);
  • 9 июля в 14.00 в Острове на Площади Клары Назаровой.
Источник: Псковская Лента Новостей
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