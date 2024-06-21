Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона состоятся концерты.
Открывает череду выступлений Псков. Праздничный концерт пройдет 30 июня в 17.00 на Октябрьской площади.
Также концерты пройдут:
- 1 июля в 19.00, Великие Луки, Петровский вал;
- 2 июля в 18.00 на стадионе (вблизи улицы Комарова, 25) в Палкино;
- 3 июля в 18.00 в Гдове на Городской площади;
- 4 июля в 18.00 на площади Победы в Печорах;
- 5 июля в 18.00 в Пыталово на площадке перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чеховская, дом 1);
- 6 июля в 18:30 в Порхове, Парк культуры и отдыха;
- 7 июля в 17.00 в Опочке на Военном стадионе (улица Стадионная, 2);
- 8 июля в 18.00 в Стругах Красных на продуктовом рынке (улица Советская, 16);
- 9 июля в 14.00 в Острове на Площади Клары Назаровой.