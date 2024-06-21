Культура

Бельгийские потомки Пушкина посетили выставку из музея-заповедника «Михайловское»

Более пяти тысяч зрителей уже познакомились с выставкой из государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», которую в дни празднования юбилея поэта развернули в Бельгии, в Русском доме Брюсселя. Особыми гостями экспозиции стали прямые потомки русского гения — Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, проживающие в столице королевства, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Фото с сайта Русского дома в Брюсселе

В «Михайловском» рассказали, что на выставке в Брюсселе представлены фотографии с видами мемориальных усадеб Пушкинского Заповедника и интерьерами домов-музеев. Снимки размещены на специальных электронных панелях. Однако главным разделом брюссельской экспозиции стала графика из собрания музея — иллюстрации замечательного российского художника Николая Предеина к произведениям Александра Пушкина: «Медному всаднику», «Пиковой даме», «Капитанской дочке», «Евгению Онегину», «Борису Годунову», Маленьким трагедиям, etc. Эти работы вкупе с листами из собрания самогó художника экспонируются на внешних стендах Русского дома. Вера Георгиевна Бунина, руководитель представительства Россотрудничества в Бельгии, отметила, что пушкинские иллюстрации Николая Предеина «…идеальны с точки зрения западноевропейских особенностей художественного восприятия». Копии этих работ Русский дом подарил на память Александру и Марии Пушкиным.



Николай Предеин. Из иллюстраций к «Пиру во время чумы». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее напомнили, что брак Александра и Марии Пушкиных — единственный случай в истории семьи поэта, когда оба супруга являются его прямыми потомками. Александр — праправнук Пушкина по непрерывающейся мужской линии, правнук его старшего сына. Мария, в девичестве Дурново — троюродная племянница своего мужа; она — прапраправнучка Александра Сергеевича по женской линии, праправнучка старшей дочери поэта.