Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с казачьим ансамблем «Златница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел целый казачий ансамбль «Златница». Это самобытный коллектив из Пскова, который любит и продвигает казачью культуру.

Как прошёл праздник казачьего гостеприимства, чем угощают казаки гостей, не опасны ли танцы с шашками, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя казаком? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, казачий ансамбль «Златница» исполнит несколько песен.