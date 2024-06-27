Директор бизнес-инкубатора, самозанятая и специалист отдела топливных карт вошли общественный совет при комитете по культуре Псковской области

В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов

В Пскове 30 июня закроют для транспорта Октябрьскую площадь на время фестиваля-марафона «Песни России»

Псковская молодежь предпочитает драмы, комедии и триллеры

Более 3,5 тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Великих Луках