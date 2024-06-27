Директор бизнес-инкубатора, самозанятая и специалист отдела топливных карт вошли общественный совет при комитете по культуре Псковской области

Утвержден новый состав общественного совета при комитете по культуре Псковской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.
В обновленный состав вошли:
- главный дирижер-руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Константин Абабков;
- заместитель директора «Лидера», главный видеорежиссер Городского культурного центра Сергей Коротков;
- педагог-организатор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Кузякина;
- директор Псковского бизнес-инкубатора Юрий Мартынов;
- директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская;
- самозанятая (фотошкола - обучающие курсы по фотографии) Светлана Романова;
- специалист отдела топливных карт общества с ограниченной ответственностью сбытового объединения «Псковнефтепродукт», кандидат физико-математических наук Оксана Шевченко.
Приказ подписан врио председателя комитета Верой Алексеевой.