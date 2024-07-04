Культура

День семьи, любви и верности отметили в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино

Праздничные мероприятия провели в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской / «ВКонтакте»

Гости смогли пройти 11 локаций:

моя планета;

ромашки;

улитки;

простые числа;

ученые;

зеркало;

набойка;

открытка;

язык цветов;

коврик;

семейная эстафета.

За прохождение каждой локации гости получали наклейку с одним из родственников Софьи Ковалевской. Таким образом, к концу дня посетители составили родословную великой женщины-математика.

Завершающим мероприятием стал концерт в переполненном парадном зале. В рамках концерта состоялась презентации книги Дины Артемкиной «Софья Ковалевская. Принцесса математики», также перед гостями выступили образцовый хореографический коллектив «Балет для всех» и певица Светлана Фетисова.

Также в рамках концерта перед гостями небольшую лекцию провели учителя физики инженерно-экономического лицея Великих Лук Вячеслав и Ольга Дятловы.

Главной темой лекции стал разговор о задаче о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки - это одна из главных работ Софьи Ковалевской.

Праздничный день закончился общим сбором волонтеров, которые помогали в организации праздника весь день. Все ребята получили заслуженные благодарности.