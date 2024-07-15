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Культура

Очерки об опочецких коррупционерах XIX века и «Сто и одна книжка»: опубликована новая «Михайловская пушкиниана»

18.07.2024 09:44|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 102-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Анатолия Смирнова «Чтение» (1982) из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в новой книге, которая называется «Мне памятно другое время…» — два основных раздела. Первый, собственно, и давший имя всему сборнику, подготовлен по итогам последних по времени чтений с тем же названием. Они проходили в музее в апреле нынешнего года в рамках большого конференц-проекта «Библиотека в усадьбе». «Фокус внимания организаторов и участников этих чтений из года в год остаётся неизменным, — констатирует редактор сборника Ольга Бахтина, — это мир русской усадьбы, мир, в котором книги имели особое значение».

Кроме того, в год празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина к конференции и, далее, к публикации было подготовлено значительное количество статей и заметок о книжных изданиях, выпущенных в свет к памятным датам и к юбилеям великого поэта.

Очень интересна в новой книге и «региональная составляющая», представленная, в частности, двумя «опочецкими» материалами (напомним, что в нынешнем году отмечается 610 лет со дня основания этого города). Первый из них посвящён труду известного драматурга второй половины XIX века Виктора Крылова — публицистическим очеркам «Столбы. Старая погудка на новый лад. Черты нравов города Провалишина» (СПб., 1869). Эта книга основана на реальных фактах коррупции из истории Псковской губернии, случившихся непосредственно после отмены крепостного права в 1861 году. Под именем Провалишина Виктор Крылов описывает Опочку и реально живших в ней людей.

«…Фамилии и факты биографий в книге были изменены, но настолько прозрачно, что современники-опочане без труда узнавали себя и своих знакомых, — пишет автор публикации, ведущий научный сотрудник фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина, и особо подчёркивает: — Книга эта носит совершенно своеобразный характер: имея внешность беллетристического произведения, "Столбы" представляют собою не что иное, как пространный и облечённый в литературную форму обвинительный акт. Изложение в ней сухо, сжато и схематично. Разговоры действующих лиц производят впечатление тщательно записанных свидетельских показаний. В тексте рассказа целиком приводятся различные документы. Для того, чтобы свести всё, что он узнал о деле, к самому простому рассказу, в котором все данные были бы, по возможности, проверены, Крылов пожертвовал наиболее ценным качеством своего таланта — художественностью и чувством художественной меры». Для музея-заповедника «Михайловское» эта книга и её исследование интересно ещё и тем, что отдельные её персонажи имеют то или иное отношение к насельникам имения «Тригорское» — Осиповым и Вульфам и их родственникам.

Ряд интересных наблюдений и фактов читатель новой «Михайловской» пушкинианы найдёт и в ещё одной «опочецкой» публикации — об относительно современном, четвертьвековой давности переиздании дневника «единственного чада опочецкого купца второй гильдии Игнатия Григорьевича Лапина», Ивана Лапина. Альбом, выпущенный совместными усилиями администрации Псковской области и музея-заповедника «Михайловское» к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина является уникальным произведением полиграфического искусства, книжным памятником; первые пятьдесят экземпляров общего тиража содержат оригиналы рисунков оформлявшего издание художника Энгеля Насибулина, напоминает автор публикации, научный сотрудник Пушкинского заповедника Майя Козмина.

Энгель Насибулин. Лоскутное одеяло. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Второй раздел 102-го выпуска музейного издания, может быть, будет не столь интересен широкому читателю, но окажется чрезвычайно полезным для тех, кто занимается научной и исследовательской работой по пушкинской — в самом широком смысле — тематике и поэтому испытывает необходимость сослаться на уже осуществленные публикации», — рассказывает Ольга Бахтина. Это — постатейная роспись ста одного сборника «Михайловской пушкинианы» (1996‒2024).

В музее также уточнили что бумажная версия новой книги объёмом в 15,5 печатных листов, или в 248 страниц, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется издание бесплатно. В электронном виде этот, равно и все до одного предыдущие сборники доступны для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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