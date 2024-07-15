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Культура

На Яблочный Спас и на фестиваль балета ждут гостей в «Михайловском» в августе

29.07.2024 13:31|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 30 июля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово — традиционный санитарный вторник. Далее, в последний день июля и в августе, музей-заповедник будет работать в напряжённом режиме высокого сезона: без выходных, с 10.00 до 20.00 по субботам и с 10.00 до 18.00 в прочие дни недели.

Вадим Смирнов. Стога (1988). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» также рассказали, что предстоящий август будет чрезвычайно богат на события, многие из которых пройдут под знаком 225-летия Пушкина. Уже 1 августа в Святогорье откроется первый фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» в память о выдающемся харизматичном танцовщике, лауреате международного конкурса артистов балета в Вене, солисте Кировского (Мариинского) театра, педагоге-хореографе. Программа фестиваля включает в себя выставку, кинопоказы, многое другое, однако центральными его событиями станут два больших балетных вечера: концерт «Дети для детей», в котором будут заняты учащиеся балетных школ России (10.08) и гала-концерт с участием звёздных танцовщиков Мариинского, Михайловского и других академических театров страны (11.08).

Запланированы в «Михайловском» в августе и многочисленные концерты. Первый из них, «Зачем ты есть», памяти священника Георгия Мицова, также дадут солисты — музыканты-инструменталисты и певцы — Мариинского театра. Также жителей и гостей Святогорья ждёт особая программа на Яблочный Спас. А центральным научным событием месяца и, пожалуй, всего этого лета, станут традиционные Михайловские Пушкинские чтения, тема которых в этом году — «Есть имена как солнце!..».

С полной афишей событий предстоящего августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно познакомиться на официальном сайте учреждения.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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