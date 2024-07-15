Культура

Концерт звёзд балета в «Михайловском» будут транслировать в Интернете

Центральное событие первого балетного фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» — гала-концерт с участием ведущих солистов балета из Мариинского, Михайловского и других академических театров России — состоится сегодня, 11 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на сцену театрально-концертного зала заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) выйдут такие звёзды отечественного хореографического искусства, как Юлия Махалина — прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, обладательница «Золотого софита» и «Benois de la Danse»; Анастасия Смирнова — солистка Михайловского театра, лауреат международного конкурса артистов балета Vaganova-prix, Евгений Иванченко — премьер «Мариинки», заслуженный артист Российской Федерации; Евгений Коновалов, Эрнест Латыпов, Андрей Касьяненко, многие другие. В программе балетной феерии — дуэты и сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные пьесы. Зрители увидят фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон Кихот», «Спартак».

Важно, что для тех, кто по той или иной причине не сможет оказаться на концерте, будет организована его интернет-трансляция в официальном сообществе музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети ВКонтакте и на собственном сайте фестиваля. Начало трансляции, как и, собственно, концерта, в 18.00

Напомним, что в программу первого фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» вошли не только два больших концерта в музейном НКЦ, но и цикл кинопоказов, творческие встречи с солистами ведущих музыкальных театров России, большая фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», подготовленная по материалам музея Мариинского театра и архива семьи Селюцких. Чрезвычайно важной составляющей двенадцатидневного фестиваля стала и серьёзная балетная школа — мастер-классы для воспитанников хореографических учебных заведений России, которые проводили ведущие отечественные танцовщики и педагоги.

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Напомним, что фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого» вырос из традиции проводить в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» балетные вечера в честь выдающегося танцовщика. Первый такой концерт памяти своего учителя солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде дали в Пушкинском Заповеднике в 2022 году.

