Культура

В РФ в ближайшие шесть лет на развитие культуры направят 165 млрд рублей

165 млрд рублей будет направлено на развитие культуры в России в ближайшие шесть лет. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова в кулуарах X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Уже в согласованном формате на шесть лет - 165 млрд рублей. Но это не все, мы добиваем сейчас с Минфином окончательную цифру, она будет существенно больше», - сказала Голикова на вопрос, сколько средств будет направлено на культуру, в том числе в рамках новых нацпроектов.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур открылся 11 сентября и продлится до 14 сентября. За годы существования он стал ключевым мероприятием в сфере культуры, площадкой содержательного и откровенного диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

Архитектура деловой программы предусматривает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыкальная культура», «Цирк», «Музеи». Деловую повестку дополняет насыщенная культурная программа. Организаторы форума - правительство РФ, Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.