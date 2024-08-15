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Культура

Выставка «Образу Твоему поклоняемся…» откроется в Изборске

16.09.2024 19:59|ПсковКомментариев: 0

Выставка икон и книжных иллюстраций Георгия Панайотова «Образу Твоему поклоняемся…» откроется 19 сентября в Доме купца Белянина в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Это совместный выставочный проект с Государственным музеем «Исаакиевский собор».

Ценителям изобразительного искусства художник Георгий Панайотов известен прежде всего как иконописец. Свою первую икону он исполнил в пять лет, а в семнадцать получил заказ на выполнение иконостаса. С детства Георгий Панайотов совершенствует свое ремесло иконописца: получив высшее художественное образование, он учился у мастеров прошлого, изучая иконопись в монастырях Болгарии, Македонии и на Святой Горе Афон.

Сегодня в творческом багаже Георгия Панайотова десятки иконописных проектов. Его работы можно увидеть в соборах и церквях от белорусского Бреста до острова Кунашир на российском Дальнем Востоке. В их числе «житийный» цикл – дополнение к уникальному иконостасу XVIII века храма Святого Пантелеймона в Санкт-Петербурге. Его работы отмечены почетным знаком Святой Татианы, наградами Петербургской митрополии и Белорусского Экзархата Русской православной церкви.

На выставке «Образу Твоему поклоняемся…» представлены шесть икон, выполненные в 2022–2024 годах. Четыре из них предназначены для аналоев Исаакиевского собора. Для стилистического единства аналойных икон с храмовыми образами собора кисти Тимофея Неффа художник применил разработанный им прием рельефного золоченого орнамента фона.

Выставка также знакомит с другой творческой ипостасью Георгия Панайотова – искусством иллюстратора. Художник выполнил несколько серий иллюстраций и книжных миниатюр. Уже вышел в свет иллюстрированный акафист святому Пантелеймону; готовится к изданию детская книга, рассказывающая об истории Исаакиевского собора. В 2023 году художник создал иллюстрации к житию святого Георгия для издания, адаптированного для детей. Все изображения этого цикла сделаны в технике компьютерной графики.

Открытие выставки – 19 сентября в 16:00 в Доме купца Белянина.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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