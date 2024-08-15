Культура

Прапраправнучка Римского-Корсакова побывала в усадьбе композитора

Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова посетила прапраправнучка композитора Николая Римского-Корсакова Мария Головкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мария Головкина работает преподавателем русского языка и литературы и отправилась в усадьбу вместе со своими учениками из Петербурга. Увлекательные и насыщенные экскурсии организовали для гостей сотрудники музея по обеим усадьбам в Любенске и в Вечаше. Также группа познакомилась с в ыставкой, посвященной Ирине Головкиной, прабабушке Марии Головкиной. Экспонаты для этой выставки предоставлен ы музею семьей Головкиных.

«Ребята много гуляли, полаком илис ь яблоками, а с собой в Петербург увезли очарова ние наш их усадеб и новые знания о великом композиторе», - добавили в музее.