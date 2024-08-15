Культура

К «семейной» лекции из «Михайловского» могут подключиться все желающие

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех, кому интересна история отечественной литературы на online-лекцию «Предки А. С. Пушкина — герои его литературных произведений».

Энгель Насибулин. У Ганнибала в Петровском. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, беседу проведёт научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Екатерина Фёдорова. «В родословной Пушкина соединилось несколько ветвей именитых дворянских родов, представители которых оставили заметный след в русской истории — особо отмечает лектор. — По праву благодарного потомка поэт писал: “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие“».

Интерес, который Пушкин проявлял к собственной родословной и семейным преданиям, которые он слышал с детства, не мог не отразиться в его стихах и в прозе. «К Языкову», «Как жениться задумал царский арап», трагедия «Борис Годунов», роман «Арап Петра Великого», «Моя родословная», статья «Опровержение на критики», поэма «Езерский», — вот лишь малая часть произведений, где читатель встречает выписанные с той или иной подробностью портреты предков Пушкина. Более подробно Екатерина Фёдорова намерена остановиться на историях отдельных представителей родов Ржевских, Ганнибалов и, конечно, Пушкиных — семей, ветви которых особенно тесно «сплелись» в родословной поэта.

Как уточнили в музее, публичная лекция из Пушкиногорья пройдёт завтра, 27 сентября, в «Доме Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова), на базе активно работающего виртуального представительства Пушкинского заповедника. Однако подключиться к ней смогут все желающие. Слушателей ждут к 12.00 по московскому времени, а ссылка для входа в лекционное интернет-пространство традиционно появится примерно за час до начала лекции в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в филиале музея имени И. А. Гончарова началась ещё в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали более чем на двадцати лекциях, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина “Дубровский“». Лекционный цикл нынешнего года открыли в преддверии масленичных гуляний беседой экскурсовода из «Михайловского» Елены Вечерковой «“У них на масленице жирной водились русские блины“. Кулинарные предпочтения в пушкинское время». А завершит нынешний сезон этого долгосрочного проекта рассказ о судьбе сельца Михайловского после смерти поэта, в 1837—1899 годы (лектор — экскурсовод Пушкинского заповедника Дмитрий Григорьев).