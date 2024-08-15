Культура

Выставка «У прошлого – одни глаза» откроется в Пскове 2 октября

Выставка «У прошлого – одни глаза» откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Это персональная выставка известного псковского художника Эдуарда Шарипова. Художник приглашает к диалогу, рассуждая о времени: «Прошлое молчит; только по обрывкам старых пергаментов, осколкам керамики и старых монет можно многое увидеть. По одной линии, по одному едва сохранившемуся фрагменту фрески можно понять, как жили наши предки. Но эту вековую молчаливую тайнопись может расшифровать только живописец, такая у него профессия - видеть прошлое и творить будущее».

На выставке представлено более тридцати живописных картин и арт-объектов. Работы выполнены в разные годы творчества. Посмотреть экспозицию можно будет до середины ноября.

Выставка откроется в 18.00 на улице Советская набережная, дом 9.