Культура

Посетители «Михайловского» с начала года оплатили Пушкинскими картами 3,5 тысячи билетов

Гастрольные спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» за государственный счёт, то есть, воспользовавшись средствами с Пушкинской карты, посетили 457 человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Елену Зиновьеву.

Фото: Наталья Алексеева (Пушкинский заповедник)

Чаще всего владельцы Пушкинской карты выбирали спектакль по бессмертной комедии Александр Грибоедова «Горе от ума»: 153 человека, или 35,5 % от общего числа зрителей в зале. В музее напомнили, что эта постановка стала лидером по посещаемости в дни нынешних гастролей петербургской труппы в Святогорье.

На втором и третьем месте у театралов в возрасте от 14 до 22 лет оказались пушкинские «Маленькие трагедии», премьерная работа столичной труппы, и «Гамлет» по Уильяму Шекспиру (94 и 48 человек соответственно).

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подчеркнули, что гастроли театра под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера уже одиннадцать раз, с 2014 года, во множестве посещают школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты практически из всех районов Псковской области и из-за её пределов. Так, например, в этот раз в музее на спектаклях побывали организованные группы учащихся из Псковского технического лицея, Псковского многопрофильного лицея №4, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Опочецкой гимназии, Белорусской средней школы (Пыталовский район), Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Сосновоборской школы (Себежский район), из других учебных заведений Великих Лук, Новоржева. А старшеклассники из Санкт-Петербурга совместили посещение спектакля с экскурсиями: воспитанники школы №118 побывали в музее-усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» и на старинном городище Савкина горка, а учащиеся школы №188 с углублённым изучением мировой художественной культуры — в «Михайловском», а также в Святогорском монастыре, у могилы поэта». Экскурсии, как и театральные показы, они также могли оплатить Пушкинской картой.

Руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Зиновьева добавила, что с начала года на экскурсии, выставки, занятия, спектакли и другие события в «Михайловском» по данным на полдень 2 октября приобретено 3 494 билета.