Культура

Покров день отметят в Псковском музее

Традиционное мероприятие, посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы, пройдет в Псковском музее-заповеднике 13 октября с 16:00 до 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гостей ждут экскурсия по русской избе, посиделки-беседа о традициях ношения женского головного убора с мастер-классом по вязанию платка, детские традиционные забавы и игры по площадкам, а также творческое задание по созданию лоскутной куклы «Северная берегиня».

В конце мероприятия все желающие смогут абсолютно бесплатно угоститься чаем с пирогами и насладиться пением народного коллектива - хора русской песни «Радуга».

Справки и запись по телефону: +78112331390 (добавочный 1).

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Покров Богородицы (Покров день) – народное название богородичного праздника православной церкви. Отмечается 1(14) октября. Установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме в Константинополе. Это событие произошло в середине Х века в царствование византийского императора Льва VI Мудрого. На Руси праздник был установлен при князе Андрее Боголюбском около 1164 года.

Для крестьянина Покров день – один из самых важных осенних праздников, связанных в народной традиции с завершением сельскохозяйственных работ и началом зимы. В это время, обычно, выпадал первый снег, покрывая все вокруг, поэтому в народном сознании Покров Богородицы связывался со снежным покровом земли при наступлении зимы. А также в народном сознании день Покрова Богородицы связывался с покрывалом, фатою, головным платком, которым покрывалась невеста во время свадебного обряда. Девушки принимались шить себе приданное.

С Покрова крестьяне начинали подготавливать свои избы к зиме: утеплять и конопатить их, – как говорили, «ухитить», «захватить тепла до Покрова», т. е. починить избу. В этот день в первый раз топили в жилых горницах печи. По этому случаю в некоторых губерниях пекли «блинцы», что называлось «запекать углы». Хозяйки приговаривали: «Покров, натопи избу без дров» и верили, что «если на Покров истопить печь ветками яблони, то в доме всю зиму будет тепло».

К Покрову заканчивалась уборка хлеба – увозились последние снопы и складывались в риге или овине; завершалась уборка овощей с огородов. Начинали квасить капусту, устраивались посиделки в избах и гадать на суженых.