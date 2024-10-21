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Культура

В научный оборот введен ценнейший, имеющий значение документа вид усадьбы «Михайловское» — эксперт

22.10.2024 15:32|ПсковКомментариев: 0

В научный оборот введен ценнейший, имеющий значение документа вид усадьбы «Михайловское». Такое мнение выразил эксперт по объектам культурного наследия, действительный член Академии архитектурного наследия, участник реставрации в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» Игорь Лагунин, комментируя публикацию ведущего научного сотрудника фондов Пушкинского заповедника Елены Ступиной «"…Ибо вид будет несравненно приятнее": вид Михайловского из альбома Дондуковых-Корсаковых» («Михайловская пушкиниана», вып. 104).

Вид Михайловского из альбома Дондуковых-Корсаковых (Российская государственная библиотека)

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея, в публикации Елены Ступиной идёт речь о недавно обнаруженном ею в фондах Российской Государственной библиотеки карандашном рисунке псковского землемера Иванова с видом дома Пушкина в Михайловском. Лист, не отмеченный как изображение Михайловского, был найден в альбоме Дондуковых-Корсаковых — прямых потомков псковского губернатора А. Н. Пещурова, который непосредственно занимался организацией «снятия видов» для создания рисунков к памятному альбому с изображением мест, связанных с именем Пушкина. Сопоставив факты, известные, в том числе и из переписки разных лиц (А. Н. Пещуров, Н. И. Павлищев,), и сопоставив разные изображения усадьбы Ганнибалов и Пушкиных в XIX столетии (С. И. Лаврентьевой, 1859; П. Ф. Бореля, 1870; П. Ф. Пирашкова, посл. треть XIX века), Елена Ступина убеждается в том, что именно данный рисунок, выполненный с натуры во второй половине июня 1837 года, и является «исходником» для знаменитой литографии, а та, в свою очередь, — для последующих изображений дома Пушкина: «…незначительные вариации архитектурных деталей, детализация растительности и наличие/отсутствие стаффажа не меняют главного: вид дается из одной и той же точки, временных изменений: обветшания дома и флигелей, изменения растительности — не наблюдается».

Монтаж. Рисунок из альбома Дондуковых-Корсаковых наложен на литографию Михайловского. Иллюстрация из сборника «Михайловская пушкиниана»

Елена Ступина также напоминает читателям: в течение долгого времени «…считалось, что рисунков землемера Ильи Иванова не сохранилось. 10 февраля 1973 года С.С. Гейченко опубликовал найденный им в частной коллекции рисунок (перо, чернила) Святогорского монастыря».

В своём комментарии Игорь Лагунин соглашается с выводами исследовательницы об авторстве рисунка из альбома Дондуковых-Корсаковых — изображения, послужившего «…исходным источником для известной литографии в альбоме «Галерея видов города Пскова и его окрестностей, снятых с натуры, издаваемая Псковским Губернским землемером Ивановым» (напомним, что первая часть этого альбома была издана в Пскове в 1837 году, вторая тут же, в 1838). И итожит: «…в научный оборот введен ценнейший вид усадьбы, имеющий значение документа (в отличие от литографии вторичного характера, учитывая художественные дополнения и уточнения). Таким образом, можно говорить о самом раннем известном теперь варианте всё еще единственного раннего изображения Михайловского, что само по себе имеет непреходящую ценность».

Эксперт отмечает также, что некоторые детали рисунка, воспринимаемые нами сейчас как неточности, «…вполне вероятно… точнее передают вид усадьбы на период создания рисунка (1837 год) — по сравнению с той же литографией, которая грешит художественными "уточнениями"». И особо подчёркивает, что обнаруженный сотрудницей Пушкинского заповедника рисунок, несомненно, «…представляет интерес для реставраторов и исследователей архитектурного образа Михайловского. Сам по себе он ещё не может служить основанием для окончательных выводов, но вполне возможно, появятся и другие новые документы, позволяющие проследить архитектурную периодизацию ансамбля».

«В связи с причастностью псковского землемера И. Иванова к истории усадьбы и других псковских достопримечательностей в изображениях на определенный период, представленный и дополнительно атрибутированный рисунок может служить также документом для изучения творчества незаурядного землемера. Это позволит нам разобраться с достоверностью изображений в литографированном виде наших бесценных памятников», - добавляет Игорь Лагунин.

Полностью комментарий Игоря Лагунина к статье Елены Ступиной также можно прочесть в новом, 104 выпуске «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания, которое с 1996 года выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Напомним, что этот сборник под названием «Реставрационные работы в мемориальных парках», содержит материалы научно-практической конференции «Сады и парки России» памяти Валентины Агальцовой, которую проводили в Пушкинском заповеднике в апреле текущего года. В электронном виде книга доступна для чтения и свободного скачивания на официальном сайте музея.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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