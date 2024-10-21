Культура

Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области

Выставочный проект «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» представили в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Выставка, посвященная выдающемуся российскому государственному деятелю и дипломату Александру Михайловичу Горчакову, была подготовлена совместными усилиями Государственного историко-архитектурного природного музея-заповедника «Изборск» и Представительства МИД России в Пскове с использованием документов Архива внешней политики Российской Империи и Государственного архива России. За время экспонирования в Изборской крепости выставку посмотрели более 265 000 человек.

До конца ноября выставка будет работать в родовое поместье другого выдающегося российского дипломата, мыслителя и поэта, в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг». Открытие выставки было приурочено к Дню лицеиста 19 октября

Посетив выставку, жители и гости Брянской области смогут ознакомиться с интереснейшими документами, связанными с жизнью и служением А. М. Горчакова на благо Родины, с отзывами о нем великих современников, вспомнить знаменитые цитаты дипломата.