Культура

Особое обаяние придуманного Игорем Шаймардановым михайловского Пушкина отметили на фестивале «Киноперемена»

Специальный приз фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена» во Владимире получил мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике со ссылкой на сообщения в СМИ Владимирской области, ленту наградили «За удачно найденное изобразительное решение и обаяние главного персонажа».

Кадр из мультфильма «Пушкин и… Михайловское»

Как напомнили в музее, придумал и нарисовал этого мультипликационного Пушкина художник, давний друг «Михайловского» Игорь Шаймарданов. Его мечту о мультфильме (ещё юношескую, как однажды признался Игорь Шаймарданов) заповедник активно поддерживал с момента рождения в 2014 году первых рисунков-кадров для шести анимационных фильмов о воображаемой жизни поэта в Михайловском. Эти листы сложились в графический цикл «МультПушкин», который Пушкинский заповедник почти сразу начал включать в свои выставочные проекты, путешествующие по России и далее, в Чехию, в Финляндию, в Германию, в Белоруссию. Позднее именно в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в том числе и на фестивалях анимации и литературы в 2022-м и в 2023 году, проходили премьерные показы отдельных серий и сезонов «Пушкина и…».

Директор музея-заповедника Георгий Василевич не единожды подчёркивал, что рисованный Александр Пушкин и его пестрая экранная компания — няня, пёс, мышонок и кот учёный, леший из Михайловских рощ и русалка из Сороти, — для музея не только симпатичные мульт-персонажи. «Эта работа очень важна для музея, — поясняет Георгий Василевич. — Она делает нашего «главного героя» ещё ближе современному зрителю. А заповедник, виды которого в кадре абсолютно узнаваемы, после просмотра мультфильма даже впервые приехавшему сюда человеку покажется знакомым, почти что домашним и родным местом».

В заповеднике добавили, что и сегодня на входе на Поэтическую поляну близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, а также в музейном комплексе в деревне Бугрово гостей встречают две небольшие баннерные выставки, представляющие «Пушкина и… Михайловское».