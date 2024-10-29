Культура

Московская органистка даст концерт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Бах и органные миры» состоится в воскресенье, 3 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: организаторы концерта

Выступит талантливая и харизматичная московская органистка Мария Макаренко, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва), лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В органном концерте «Бах и органные миры» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: немецких композиторов и органистов эпохи барокко Иоганна Каспара Фердинанда Фишера, Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Готфрида Вальтера, итальянца Антонио Лучио Вивальди, французского композитора-романтика и органиста XIX века Леона Боэльмана, а также итальянского композитора-мистификатора XX века Ремо Джадзотто. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность выступления 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.