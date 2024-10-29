Культура

Сотрудники «Михайловского» привели в порядок исторические захоронения на кладбище близ Воронича

Традиционную акцию «Чистые берега» в преддверии завершения большого экскурсионного сезона провели сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото из сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как сообщается в официальном сообществе учреждения в социальной сети, благоустроительные мероприятия прошли на территориях вдоль реки Сороть, на автомобильной стоянке неподалёку от городища Воронич и на историческом кладбище в деревне Воронич Пушкиногорского района. Здесь сотрудники Пушкинского заповедника убрали мусор и во множестве — опавшую листву. На кладбище они привели в порядок могилы научных сотрудников послевоенного «Пушкинского Уголка» А. Ф. Теплова и Т. Ю. Мальцевой, а также очистили от биологического мусора и пыли памятные надгробия священника Иллариона Раевского, с которым водил знакомство Пушкин, дочери этого священнослужителя Акулины Скоропостижной, двоюродного дяди поэта Вениамина Ганнибала и одного из последних владельцев усадьбы «Петровское» Иосифа Княжевича.

Работали сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и в самом посёлке Пушкинские Горы — убирали листву у некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, а также у памятника поэту работы Е.Ф. Белашовой на центральной площади, напротив Анастасьевских ворот обители. Напомним, что по инициативе Пушкинского заповедника в марте нынешнего, трижды юбилейного для музея года эта площадь получила имя поэта.