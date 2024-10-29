Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

2 ноября в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района состоится традиционная акция «Ночь искусств». Почему решено в этом году темой мероприятия сделать космос? Что ждет гостей «Ночи искусств» в Полибино? Почему в качестве призов на «Ночи искусств» выбраны тыквы? На эти вопросы ответит заведующая музеем-усадьбой С. В. Ковалевской Светлана Белюкова.

Также она расскажет, как в усадьбе планируют развивать «огородное» направление, подведет итоги туристического сезона-2024 и поделится планами на будущий год. Ведущий - Олег Добрынин.