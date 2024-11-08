Культура

Литературно-поэтическую композицию, посвящённую Зинаиде Гиппиус, подготовили в псковском колледже искусств

Литературно-поэтическую композицию, посвящённую 155-летию поэтессы, писательницы, драматурга и одной из ярчайших представительниц своего времени - Зинаиды Гиппиус, подготовили в Псковском областном колледже искусств. Премьера состоится 18 ноября в 17:00 в Псковской областной универсальной библиотеке им. В.Я Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Исполнители – студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина.

В программе прозвучат произведения Зинаиды Гиппиус, её мысли, оставшиеся в истории, и слова людей, знавших её как автора, критика, публициста, женщину и просто яркого, неповторимого своей индивидуальностью человека.

«Биографии людей, которые родились во второй половине девятнадцатого века и смогли прожить долгую жизнь, удивляют», - рассказывает Юлия Михайловна Зубрилина. «В мире, где живы Толстой и Чехов, где недавно ещё был Гоголь, где до Пушкина рукой подать, они растут, взрослеют, заучивают его правила и думают, что по этим правилам будут жить до конца. А потом всё резко меняется, рушится, и приходится, так или иначе, от этого мира бежать, забирая с собой чемоданы ненужных вещей, теряя по дороге дневники и воспоминания, спасаясь и спасая. И умирают уже в середине двадцатого века, в совсем другой стране, в другом мире, и понимают (или не понимают), что успели прожить несколько жизней, в которые уместилось и то, навсегда ушедшее, и это — новое, до которого рукой подать уже нам».

Напомним, Зинаида Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в Белеве, а умерла 9 сентября 1945 года в Париже. Она пережила две войны, две революции, миграцию, мужа, увидела и запомнила всех, всё сформулировала и записала.

Всего лишь 75 лет, но ощущение - бесконечной жизни, какой-то алхимии, путешествия во времени. Что, впрочем, в случае с Гиппиус, было бы неудивительно - она ведь «известная ведьма, Сатанесса, Белая Дьяволица, Декадентская Мадонна, Злая Оса, Гиппиусиха» - так называли её современники.

Вход на премьерный показ свободный.