Культура

На фестивале «Пушкин. Михайловское» представят 39 анимационных фильмов

III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдёт с 6 по 10 декабря в Государственном музее-заповеднике Александр Пушкина «Михайловское». В конкурсном показе представлено 39 анимационных фильмов, снятых в 2023 и 2024 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Изображение здесь и далее: Пушкинский заповедник

«Пушкин. Михайловское» – это конкурсные и ретроспективные кинопоказы, а также творческие встречи с создателями фильмов и специально приглашенными писателями. Также пройдут тематические мастер-классы и интересные выставки на тему анимации и литературы.

В год 225-летия со дня рождения великого писателя, фестиваль анимации и литературы станет настоящим праздником для всех ценителей российской мультипликации и литературы.

В конкурсном показе представлено 39 анимационных фильмов, снятых в 2023 и 2024 годах. Оценивать их будет жри, в которое вошли режиссёр-постановщик, сценарист, член Союза кинематографистов России Ирина Евтеева, художник-постановщик, режиссёр, сценарист, актёр Александр Храмцов, писатель, актёр, автор и исполнитель песен Константин Арбенин. Председатель жюри - режиссёр, художник-постановщик, член Союза кинематографистов России и Союза художников России Станислав Соколов.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 7 декабря в 15.00 в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Псковская область, Пушкинские Горы, бульвар имени Семена Гейченко, дом.1).

Напомним основные цифры фестиваля анимации и литературы 2023 года:

15 творческих встреч с писателями и аниматорами в Пушкинских Горах, Опочке и Пскове;

2700 зрителей всех возрастов за пять фестивальных дней;

60 мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений различных авторов, было показано на площадках фестиваля;

30 мультфильмов из них – анимационные новинки, участвующие в конкурсе.

Организатор фестиваля – Пушкинский заповедник