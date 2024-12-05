Увидеть и услышать: в Псковском музее презентовали программу о культуре сето

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В Музее истории города Печоры представили интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето». Мероприятие прошло в рамках традиционной ежегодной недели культуры сето, организованной Печорской лингвистической гимназией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Как отметили в музее, программа направлена на совершенно разные целевые аудитории и универсальна. В ней могут принять участие как семьи с детьми, так и совершенно незнакомые люди в составе организованной туристической группы. Она будет одинаково интересна школьникам, студентам, взрослым людям и пенсионерам.
Еще одной изюминкой программы является участие в ней ребят из детского этнографического ансамбля Tsirgukõsõ («Птенцы»), который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта.
Программа проводится по субботам по предварительным заявкам для групп посетителей в городе Печоры на улице Международная, 6.