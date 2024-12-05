Культура

Увидеть и услышать: в Псковском музее презентовали программу о культуре сето

В Музее истории города Печоры представили интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето». Мероприятие прошло в рамках традиционной ежегодной недели культуры сето, организованной Печорской лингвистической гимназией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Особенностью программы является то, что, помимо познавательной части, мы подготовили несколько вариантов интерактивов для посетителей. Это, конечно же, традиционные захватывающие сетоские танцы, мастер-класс по плетению важного атрибута костюма сето – пояса, а также интерактив по росписи небольшой деревянной куколки, которую можно увезти с собой в память о путешествии в королевство сето», – рассказала заведующая Музеем истории города Печоры Наталья Изборская.

Как отметили в музее, программа направлена на совершенно разные целевые аудитории и универсальна. В ней могут принять участие как семьи с детьми, так и совершенно незнакомые люди в составе организованной туристической группы. Она будет одинаково интересна школьникам, студентам, взрослым людям и пенсионерам.

«Мы стараемся уделить внимание в наших экскурсиях по Псковской области малочисленному народу – сето. В Печорском музее удивительная коллекция полотенец, поясов, женских украшений. Но всегда интересно не только видеть экспонаты, но и встречаться с живыми представителями народа, слышать их песни и даже пробовать танцевать. Это очень важно, что у музея есть возможность таким образом привлечь наших туристов и позволить почувствовать себя малым народом», – отметила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Еще одной изюминкой программы является участие в ней ребят из детского этнографического ансамбля Tsirgukõsõ («Птенцы»), который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта.

Программа проводится по субботам по предварительным заявкам для групп посетителей в городе Печоры на улице Международная, 6.