Культура

В Пскове стартовал фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». ФОТО

Шестью творческими встречами на разных площадках Пскова начал работу III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» сегодня, 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Михайловское».



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Всего на этих встречах побывало без малого 600 жителей и гостей областного центра, в том числе — учащиеся гуманитарного лицея, кооперативного техникума, колледжа искусств, естественно-математического лицея № 20 и многих других учебных заведений города.

Аниматоры, писатели и музыканты работали с очень разными по возрасту и характеру зрительскими аудиториями, — подчеркнули в музее-заповеднике. Так больше всего публики было на встрече с режиссёром, художником-постановщиком, председателем жюри нынешнего фестиваля «Михайловское. Пушкин» Станиславом Соколовым. Послушать его рассказ о том, как снималась фантастическая «Гофманиада» — одна из самых ярких отечественных анимационных премьер последних лет, в дом молодёжи собралось порядка двухсот учащихся колледжа при псковском университете, медицинского колледжа, политехнического колледжа, колледжа профессиональных технологий и сервиса.