Культура

Псковичам предлагают проголосовать за новогодние открытки своих земляков

Рисунки участников международного конкурса «Нарисуй "Елку Победы"» из Псковской области вошли в виртуальную новогоднюю выставку Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Конкурсанты представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах участники изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают подарки своими руками, пишут письма, загадывают заветные желания и водят хоровод вокруг красавицы-елки», — рассказали в Музее Победы.

На сайте Музея Победы пользователям предлагают выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, каждый желающий может бесплатно отправить открытку из онлайн-выставки по электронной почте с новогодним поздравлением своим друзьям и близким.

Авторы лучших работ будут объявлены 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря.