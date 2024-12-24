Культура

Автор «Памятника музейщикам» подарил «Михайловскому» бронзовый бюст легендарного Гейченко

В преддверии новогодних и рождественских праздников Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» получил дорогой подарок. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музейной службе информации, заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Юрий Злотя преподнёс в дар Пушкинскому заповеднику настольный бюст — портрет первого послевоенного директора музея, легендарного «михайловского домового» Семёна Гейченко, выполненный из бронзы.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что Юрий Злотя — автор памятника, который в мае прошлого года при личном участии скульптора был установлен в посёлке Пушкинские Горы, на площади перед научно-культурным центром «Михайловского». Незадолго до того, в марте 2023-го, в преддверии 101-й годовщины со дня послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» на Псковщине, эта площадь на основании ходатайства коллектива заповедника и по решению администрации городского поселения «Пушкиногорье» получила название «Площадь музейщиков». Открытие памятника, который автор назвал «Музейщикам Пушкиногорья», как по времени, так и по своей сути стало первым и самым значимым событием LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней Пушкинской поэзии и русской культуры). Напомним, что монумент представляет собой двухфигурную скульптурную композицию: мужчина и женщина высаживают молодое деревце. В образе мужчины легко читаются черты Семёна Гейченко — знаменитого хранителя псковских пушкинских мест.

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» выразили большую признательность скульптору Юрию Злоте и за памятник, и за нынешний подарок, а также высказали надежду на дальнейшее доброе сотрудничество.