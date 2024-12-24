Культура

Крупные культурные события за год в Псковской области посетили 360 тысяч человек

Крупные культурные события Псковской области в этом году посетили 360 тысяч человек. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 2023-м году наши крупные события регионального уровня посетили порядка 300 тысяч человек. А в этом году уже 360 тысяч. Еще один качественный показатель, который мы видим: бизнес и некоммерческие организации подключаются. Они стали находить свою нишу», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что большое количество пересекающихся мероприятий в Псковской области говорит о том, что каждое из них нашло своего зрителя.