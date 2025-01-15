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Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Флагман внутреннего туризма и Год защитника Отечества в Изборске

20.01.2025 11:16|ПсковКомментариев: 0

Представляем десятый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

Темы выпуска: 

  • Флагман внутреннего туризма. В музее-заповеднике подвели главные итоги минувшего года. 
  • Крепость духа. Какие выставочные проекты увидят посетители в Год защитника Отечества. 
  • Гаудеамус игитур! Музей-заповедник приглашает студентов отпраздновать Татьянин день в Изборске.

В начале не могу не отметить маленький, но приятный юбилей: в эфире и онлайн десятый выпуск нашего информационно-познавательного ежемесячного обозрения, и, как всегда, у нас много новостей, анонсов, объявлений, коротких рецензий и аннотаций, которые вы можете не только слушать, но и читать и видеть на различных медийных площадках «Псковской ленты новостей». Чем музей-заповедник «Изборск» может гордиться в прошедшем 2024 году, и что ожидает нас в ближайшее время? Обо всём этом – прямо сейчас.

Итак, по уточненным данным, в 2024 году музей-заповедник посетили 552 тысячи 260 человек. Сотрудниками музея было проведено 1614 экскурсий. Число культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий – 357, фондовое собрание Государственного музея-заповедника «Изборск» насчитывает 64470 единиц хранения. Продолжалась работа по комплектованию, учёту и хранению музейных коллекций: собрание музея-заповедника пополнилось на 449 предметов; отреставрировано –100. Что касается экспозиционной деятельности, то в 2024 году музеем-заповедником «Изборск» было реализовано 28 выставочных проектов, из них 6 крупных были осуществлены в выставочном зале; 11 выставок были передвижными, 5 из них – в других регионах России и за рубежом, в частности, в Москве и в Московской области, в Витебске, в Смоленске, в Вологде, в Луганской Народной Республике и других городах страны.

Понятно, что за каждой этой цифрой – каждодневная кропотливая творческая работа музейных специалистов, зримый итог которой – с каждым годом увеличивающийся поток посетителей. Собственно, кроме других, это главный наглядный показатель работы музея. Как театр не существует без зрителей, так и музей не мыслим без посетителей, без туристов. 

Так, только за первые дни нового 2025 года, за время новогодних и рождественских каникул, музей-заповедник «Изборск» посетило более 17 тысяч человек, это более чем в 2 раза (или на 100 с лишним процентов!) больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть год начался для Изборска вполне впечатляюще. За всякой статистикой – конкретные живые люди, приехавшие в Изборск. И планы на 2025 год, если опять же, говорить только о цифрах, дают основания с большим оптимизмом смотреть в будущее. Достаточно сказать, что в плане – 30 выставочных проектов, и два из них есть смысл анонсировать уже сейчас. 

Напомню, что ежегодно, начиная с 2007 года, глава государства своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания: 2021 год был Годом науки и технологий, 2022 – Годом народного искусства и нематериального культурного наследия, 2023 год был ознаменован Годом педагога и наставника, прошлый год был посвящен укреплению семейных ценностей. А 2025-й – станет годом особым: президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. 

Как мы понимаем, это решение имеет особую значимость в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цитирую президента:

 «Предстоящий год станет данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также нынешним героям – участникам спецоперации. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – сказал президент Владимир Путин.

В принципе, эту цитату можно сделать эпиграфом к выставке, которая откроется в нашем музее в феврале. 

 

Масштабный выставочный проект получил название «Крепость», и он будет посвящен и 80-летию Великой Победы, и вековому ратному подвигу нашего народа в целом. Выставка объединена высокой темой мужества, воинского подвига и преданности Родине, а Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений, форпост Русской земли, говорится в аннотации. Ведь именно в Изборске зарождались истоки российской государственности, духовного единства народа, совершались легендарные события общерусского значения с минувших времён до наших дней.

Великая Отечественная война вместила в себя 1418 дней и ночей, 1418 ступеней беспримерного подвига, невероятной стойкости и бесстрашия советского народа, отстоявшего свободу и независимость нашего Отечества.  сегодня защитники нашей Родины демонстрируют беззаветную храбрость, несгибаемую патриотическую позицию, волю к победе, крепость и стойкость русского характера. О героизме нашего народа расскажут картины из собрания Белгородского государственного художественного музея, живописные полотна, документы, фотографии из Витебского областного краеведческого музея. 

 
Работы современных художников, участников и свидетелей исторических событий в Донбассе – Максима Фаюстова и лауреата премии Президента для молодых деятелей культуры 2023 года за картину о детях Донбасса «В минуты тишины» Алексея Крюкова покажут зрителям, что патриотизм никогда не утратит своего значения и всегда буде служить надёжной опорой России.

 

 

Мужеству и самоотверженности посвящены картины художника Фрола Иванова и живописные полотна современного русского художника-баталиста, работающего в жанре исторической живописи, Евгения Емельянова.

 

Другой большой выставочный проект, который откроется в мае, будет называться «Русский народный реализм», и он представит живопись выдающегося советского и российского художника, одного из основателей сурового стиля, народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, академика Российской академии художеств, почётного гражданина города Пскова Петра Павловича Оссовского, столетний юбилей которого мы как раз и отметим в этом году. Своей духовной родиной Петр Оссовский считал Псковскую землю с её первозданной природной красотой и былинным величием. 

 
Именно здесь, у нас, на Псковщине, к художнику пришло особенное понимание русских традиций и культуры. Остров Залита, Изборск, Псков стали для живописца неиссякаемым источником сюжетов и творческого вдохновения на долгие годы. На выставке будут представлены произведения Петра Оссовского из семейного собрания, фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и частных коллекций, охватывающие более чем полувековой период в творческом наследии мастера. 
 

Это в будущем, а сегодня, напомню, в музейном квартале Изборска можно посетить несколько выставок, ставших яркими событиями зимы: в выставочном зале продолжает работу уникальная археологическая выставка «Изборск – открытый город», посвященная 100-летию академика Седова, о которой я подробно рассказал в двух наших предыдущих выпусках, а в купеческих усадьбах музейного квартала открыты выставки «Изборская старина: дыры и заплаты», персональная выставка живописи «Святые места России» Константина Константинова и выставка акварелей Елены Базановой «Реальность волшебства». 

Название выставки Константина Константинова «Святые места России» говорит само за себя, и передает географию страны и путешествий художника – его многочисленные экспедиции по России. На полотнах художника запечатлены древние русские города и поселения: Изборск, Печоры, Псков, Пушкинские Горы, Старая Ладога, Белоозеро, Суздаль и Великий Устюг. В пейзажах живописца живёт и дышит родная земля с её красотами и святынями – храмами и крепостями, старыми городскими улицами и кремлями, памятниками деревянного и каменного зодчества, сельскими панорамами.

 

Константин Константинов – мастер яркого дарования. Его светлые холсты с видами лучших культурно-исторических ландшафтов мира выполнены со страстью художника, очарованного красотой мироздания. По замечанию его учителя, академика Александра Константиновича Крылова, живопись Константина Константинова многоцветна и многогранна. 

 

Глазами живописца мы видим красоту нашей бескрайней Родины: речные просторы, родные поля, величие русской природы, в неразрывном единстве с которой и существуют православные обители. На личном сайте художник так сформулировал свое творческое кредо: «Занимаюсь живописью, потому что мне это нравится, это моя страсть. Когда пишу древность, то стараюсь сохранить историю для потомков. Стараюсь чаще выходить на пленэры, поскольку в картинах, созданных с натуры, больше энергии и жизни».

Вторая выставка, о которой я хочу сегодня рассказать, называется достаточно необычно: «Изборская старина: Дыры и заплаты». Идея выставки, её философия – в единстве и неразрывности человеческой жизни. Прорехи и попытки их залатать – из этого, по сути, и состоит наша жизнь: зима и лето, труд и отдых, будни и праздники, печаль и радость. Дыра – это не всегда плохо, ведь через нее проникает луч света. На Руси в старину традиционно дыры латали. Вещи не выбрасывали, а берегли и чинили, бережно передавая из поколения в поколение. Даже в купеческом доме, в хозяйстве вполне зажиточных людей, бывало, использовались вещи заштопанные, с заплатами. 

 

Бабушки-мастерицы вспоминают, что ловко поставленную заплату невозможно было разглядеть. С такими вещами люди не хотели расставаться! Рукоделие, одежда, предметы интерьера, не раз чиненные и сохраняемые из поколения в поколение умелыми руками хозяек, открывают нам историю повседневной жизни Изборска, знакомят с уютом старинных домов и атмосферой русской зимы. 

 

На выставке представлены предметы из этнографического собрания музея-заповедника «Изборск» – теплая верхняя крестьянская одежда, шерстяные гольфы и носки, рукоделие, детские деревянные салазки, а также картины на зимние темы известного псковского художника Игоря Шаймарданова. 

Вне всякого сомнения, самым ярким художественным событием зимы стала персональная выставка акварелей петербургской художницы Елены Базановой «Реальность волшебства». Выставка, работающая в Усадьбе купца Анисимова, вызывает неизменный восторг у посетителей, как взрослых, так и детей, и неслучайно: ведь она уводить нас в мир сказки. И тут можно смело сказать, что чудеса в Изборске продолжаются! 

У нас хорошие новости для всех, кто не успел попасть на мастер-классы Елены Базановой. Следите за анонсами в наших соцсетях и на музейном сайте – в начале февраля в музее-заповеднике «Изборск» вас ждут нескольких новых интересных творческих мастер-классов художницы, которая самолично, от лица автора иллюстраций, познакомит зрителей с ожившими героями знаменитой на весь мио сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором». А еще на выставке можно увидеть невероятных акварельных котов и попробовать свои творческие силы в изучении акварельной техники! Обязательно приезжайте на выставку «Реальность волшебства» всей семьей, даже самые маленькие посетители найдут для себя занятие – в детском уголке выставки ребята могут раскрасить забавные картинки по мотивам выставки.

И я завершаю – веселым объявлением: 25 января всех нас ждет Татьянин день, известный также как День студента! Поздравляем Татьян и всех студентов с прекрасным зимним праздником и приглашаем провести его вместе с музеем-заповедником «Изборск». Для вас мы специально подготовили насыщенную и интересную программу. 

В 12:00 ждем вас на экскурсию в наш выставочный зал.  «Начало земли русской» - экскурсия по выставке «Изборск – открытый город». На интерактивной площадке «Археологическая песочница» познакомим с работой археолога и поиграем в настольную игру Древней Руси «Мельница». В 13:00 приглашаем в усадьбу купца Шведова на фольклорную программу «Родная сказка». Вы не только совершите путешествие в Изборск на сто лет назад – увидите настоящую русскую печь, предмета быта, посуду, традиционный народный костюм русских и сето, но и услышите псковскую сказку и поиграете в молодежные деревенские игры.

 

В три часа дня наступит время для прогулки по зимнему Изборску. Присоединяйтесь к сборной экскурсии по Изборской крепости. Можно будет посетить нашу Музейную мастерскую. И, конечно, обязательно загляните в наше уютное музейное кафе «Блинная», где  всех Татьян ожидает облепиховый морс в подарок. Билет на все мероприятия можно приобрести по Пушкинской карте.

На этом пока всё. Вы слушали «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. До встречи в Изборске! Берегите себя!

Александр Донецкий 

Теги: #Изборск #Изборские истории
Источник: Псковская Лента Новостей
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