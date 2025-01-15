Культура

Кадровые перестановки произошли в невельских учреждениях культуры

Кадровые изменения произошли в двух муниципальных учреждениях культуры Невельского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram

В связи со сменой места работы свой пост покинула директор учреждения культуры «Культура и досуг» Марина Быстрова. С 21 января это бюджетное учреждение возглавит Надежда Менделеева.

Также с 21 января директором Детской школы искусств города Невеля назначена Ирина Ильинова, замещавшая должность заместителя директора.

«Поблагодарил Марину Владимировну и Надежду Михайловну за добросовестную работу, представил трудовым коллективам новых руководителей», - добавил Олег Майоров.