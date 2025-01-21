Культура

Изучить антологию токкаты и фуги предлагают псковичам на органном концерте

Концерт органной музыки «Токката и фуга» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в субботу, 25 января, в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концерта

На концерте выступит талантливая и харизматичная органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств (кафедра «Органа, клавесина и карильона»), выпускница магистратуры кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, штатный органист лютеранского Прихода Святой Анны церкви Ингрии (Аннекирхе, Санкт-Петербург).

В концерте прозвучат духовные произведения XVI-XVIII веков самых известных немецких композиторов и органистов эпохи барокко: Иоганна Якоба Фробергера, Георга Муффата, Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха. Слушатели смогут познакомиться с различными токкатами и фугами композиторов этой эпохи. Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.